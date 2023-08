Djibril Sow: Nati-Star wechselt von Frankfurt nach Sevilla

Der Wechsel von Djibril Sow zum FC Sevilla ist in trockenen Tüchern. Wie «Sport1» berichtet, haben sich Frankfurt und der spanische Club über einen Transfer des Nati-Mittelfeldspielers geeinigt. Die Ablöse soll sich inklusive möglicher Bonuszahlungen auf insgesamt rund 14 Millionen Franken belaufen. Es fehlt nur noch die offizielle Bestätigung der beiden Vereine.

In den vergangenen Wochen war auch über einen möglichen Wechsel des Zürchers zu Lazio Rom spekuliert worden, Sow soll sich aber ausschliesslich für das Angebot von Sevilla interessiert haben. In Andalusien unterschreibt der 38-fache Nationalspieler einen Vertrag bis Sommer 2028.

Dauerbrenner Sow war 2019 von YB zur Eintracht gestossen und absolvierte seitdem 160 Spiele (acht Tore, 13 Vorlagen) für den Bundesliga-Club. Nachdem er mit Frankfurt in der Saison 2021/2022 die Europa League gewinnen konnte, brachte es der 27-Jährige in der vergangenen Spielzeit auch auf acht Einsätze in der Champions League.