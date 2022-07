Vertrag bis 2026: Transfer ist offiziell – Nati-Stürmer Breel Embolo bei Monaco vorgestellt

Am Freitag verkündet die AS Monaco den Zuzug von Breel Embolo.

Nun ist es offiziell: Breel Embolo verlässt Borussia Mönchengladbach und wechselt zur AS Monaco. Am Freitag wurde der Stürmer im Fürstentum vorgestellt, nach Informationen von 20 Minuten hat der 25-Jährige seinen Vertrag aber bereits am Donnerstag unterzeichnet und den Transfer damit perfekt gemacht. Embolo hat bei den Monegassen einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

Für den Schweizer überweist der Ligue-1-Club rund 12,5 Millionen Franken nach Gladbach. Der Basler war 2019 von Schalke zu den Fohlen gewechselt. In. der vergangenen Saison brachte er es in wettbewerbsübergreifend 31 Spielen auf elf Tore und sechs Vorlagen. «Ich bin sehr glücklich, mich der AS Monaco anzuschliessen und Teil dieses herrlichen Projekts zu sein», wird Embolo auf der Monaco-Website zitiert. Er wolle sich so schnell integrieren wie möglich und seine Qualitäten ins Team einfliessen lassen.