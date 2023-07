Philipp Köhn: Nati-Goalie wechselt von Salzburg zu Monaco

In Katar gehörte Köhn zum Kader der Schweizer Nati.

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass die AS Monaco mit Red Bull Salzburg über einen Wechsel von Nati-Goalie Philipp Köhn (25) verhandelt. Laut «Sky» sollen sich beide Parteien nun bereits über einen Wechsel geeinigt haben. Der Ligue-1-Club bezahlt zehn Millionen Franken für den Goalie, im Fürstentum wird Köhn einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschreiben.

Der Club von Nati-Stürmer Breel Embolo reagiert damit auf den Abgang von Alexander Nübel, der zu Stammclub Bayern München zurückgekehrt ist. Köhn hütet seit zwei Jahren das Tor des österreichischen Meisters und absolvierte in dieser Zeit auch 14 Spiele in der Champions League. Die Saison 2020/2021 absolvierte er auf Leihbasis beim FC Wil in der Challenge League.