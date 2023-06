Transfer: Arsenal mit Rekordangebot für Declan Rice

«Teddy passt mit seinen Qualitäten perfekt in unseren Kader», kommentiert Sportchef Remo Meyer die Verpflichtung von Okou. «Er ist stark im 1 gegen 1 und kann mit seiner Unberechenbarkeit seine Mitspieler immer wieder optimal in Szene setzen, so Meyer weiter. Der Offensivspieler erzielte in 52 Spielen für Ouchy nicht weniger als 24 Tore und steuerte 13 Assists bei. Damit hatte er auch massgeblichen Anteil am jüngsten Aufstieg der Westschweizer in die Super League (19 Tore und 8 Assists in 32 Spielen). (flo)