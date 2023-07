Harry Kane: FC Bayern verhandelt mit Tottenham

Die AS Monaco ist nach dem Abgang von Alexander Nübel (26) auf der Suche nach einer neuen Nummer eins. Wie die «L'Équipe» am Mittwochabend berichtet, ist Nati-Goalie Philipp Köhn (25) die Wunschlösung des Ligue-1-Clubs. Laut der französischen Sportzeitung laufen bereits die Verhandlungen zwischen Monaco und Red Bull Salzburg. Köhn hütet seit zwei Jahren das Tor des österreichischen Meisters und absolvierte in dieser Zeit auch 14 Spiele in der Champions League. An der WM in Katar gehörte er als vierter Goalie zum Kader der Schweizer Nati. (law)