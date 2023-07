Transfer-Ticker: Noah Okafor zu Juventus Turin?

Der FC St. Gallen hat am Donnerstagabend die Verpflichtung von Richard van der Venne bekannt gegeben. Der 31-jährige Mittelfeldspieler kommt vom australischen Meister Melbourne City, wo er zuletzt auch die Meisterschaft in Down Under gewann. Van der Venne ist in den Niederlanden aufgewachsen, wo er unter anderem für Waalwijk und die Go Ahead Eagles spielte. Mit ersterem kam er in der niederländischen Eredivisie auf 58 Einsätze (neun Tore, sieben Assists). «Richard bringt viel Erfahrung in unsere Mannschaft», kommentierte FCSG-Sportchef Alain Sutter. Er habe nicht nur seine Skorerqualitäten unter Beweis gestellt, sondern auch gezeigt, dass er sich in verschiedenen Ligen durchsetzen kann. (sih)