FC Basel: 34 Millionen für 13 Spieler – die Transfer-Zeugnisse

Darum gehts Nach dem 0:3 gegen Lausanne-Ouchy steckt der FC Basel tief in der Krise.

Dabei hat der FCB im Sommer für 34 Millionen Franken ganze 13 neue Spieler verpflichtet.

Nur ein einziger konnte bislang überzeugen.

13 neue Spieler haben FCB-Sportchef Heiko Vogel und Club-Boss David Degen in diesem Sommer verpflichtet und dafür laut «transfermarkt» satte 34 Millionen Franken ausgegeben – so viel wie noch nie ein Schweizer Club in einer Transferperiode. 20 Minuten stellt den Basler Neuzugängen nach den ersten Auftritten ein Zwischenzeugnis aus.

Renato Veiga (20) – Sporting – 4,6 Mio. Franken

Mit seinem Freistosstor gegen den FCZ (2:2) und seiner emotionalen Spielweise hat sich der Mittelfeldspieler bereits in die Herzen der FCB-Fans gespielt. Allerdings unterlaufen dem Portugiesen auch immer wieder grobe Schnitzer – so wie vor dem Tor zum 0:1 gegen Lausanne-Ouchy. Zudem hat der U-21-Nationalspieler in seinem Debüt gegen Zürich viel Glück, für einen Tritt nicht mit Rot vom Platz zu fliegen.

Juan Carlos Gauto (19) – Huracán – 3,9 Mio. Franken

Der Flügelspieler steht bei den Pleiten gegen Yverdon (2:3) und Lausanne-Ouchy (0:3) in der Startelf, ist aber jeweils überhaupt kein Faktor und wird früh ausgewechselt.

Adrian Leon Barisic (22) – Osijek – 3 Mio. Franken

Nach seiner ersten kompletten Saison als Stammspieler bei Osijek debütierte der Innenverteidiger im Sommer für die bosnische Nationalmannschaft. Barisic bringt alles mit, um sich langfristig als Chef in der Basler Abwehr zu etablieren. Stand jetzt lassen sich die neun Gegentreffer in vier Super-League-Spielen aber nicht wegdiskutieren.

Jonathan Dubasin (23) – Albecete – 3 Mio. Franken

Der spanische-belgische Doppelbürger musste gleich bei seinem Debüt am 1. Spieltag gegen St. Gallen mit blutendem Ohr und Bänderverletzung vom Platz. Zuletzt war der Flügelstürmer nur noch Einwechselspieler. Ist wie Gauto in der Super League noch ohne einzige Torbeteiligung.

Thierno Barry (20) – Beveren – 3 Mio. Franken

In seinen bisherigen acht Einsätzen hat der Franzose mehr erlebt, als andere Spieler in einer ganzen Saison. Fliegt sowohl bei seinem Super-League-Debüt als auch in der Conference-League-Quali vom Platz, verschuldet dabei auch noch zwei Penaltys. Auch der eigentlich so talentierte Stürmer ist in der Liga nach sieben Einsätzen noch ohne Torerfolg. Die komplette Verunsicherung ist Barry auch beim 0:3 gegen Lausanne-Ouchy anzusehen, als er die beste FCB-Chance verstolpert.

Djordje Jovanovic (24) – Maccabi Tel Aviv – 2,8 Mio. Franken

Auch wenn die bislang zehn Skorerpunkte in sechs Einsätzen aufgrund der beiden Cupspiele gegen unterklassige Teams mit Vorsicht zu geniessen sind: Der serbische Nationalspieler ist bislang die einzige Basler Offensivkraft, die zu überzeugen weiss. Seine unbestrittene Klasse stellte der Stürmer spätestens mit seinem wuchtigen Kopfballtreffer gegen Luzern (1:1) unter Beweis.

Maurice Malone (22) – Augsburg – 2 Mio. Franken

Der ehemalige deutsche U-21-Nationalspieler hat in seinen ersten Einsätzen zumindest teilweise angedeutet, wieso er in der abgelaufenen Saison für den Wolfsberger AC 20 Torbeteiligungen gesammelt hat. Seinen Stempel konnte der Flügelstürmer dem Basler Spiel aber noch nicht aufzudrücken.

Finn van Breemen (20) – Den Haag – 1 Mio. Franken

Zu Saisonbeginn in der Innenverteidigung noch gesetzt, hat das niederländische Juwel seinen Stammplatz nach mehreren groben Fehlern verloren. Anhand seines noch jungen Alters und der verhältnismässig kleinen Ablöse eine Investition für die Zukunft.

Dominik Schmid (25) – GC – 900’000 Franken

Der Rückkehrer hat es bislang nicht geschafft, eine Leaderrolle einzunehmen. Aber: Auf lange Sicht könnte der Linksverteidiger in einer schwierigen Basler Saison als Identifikationsfigur an Wert gewinnen.

Gabriel Sigua (18) – Dinamo Tiflis – 700’000 Franken

Bislang nur Joker, rettete dem FCB mit seinem späten Tor aber einen Punkt gegen den FCZ (2:2). Der Mittelfeldspieler ist ein Versprechen für die Zukunft, das in der aktuellen Krise das Ruder kaum rumreissen wird.

Mohamed Dräger (27) – Nottingham Forest – 420’000 Franken

Einen gestanden Super-League-Spieler zu diesem Preis ist für gewöhnlich ein echtes Schnäppchen. Bislang wirkt es allerdings, als hätte der Tunesier, der die vergangenen eineinhalb Saisons für den FC Luzern aufgelaufen ist, seinen Zwillingsbruder nach Basel geschickt.

Yusuf Demir (20) – Galatasaray – Leihe

Ebenfalls noch ohne Skorerpunkt in der Liga, obwohl im offensiven Mittelfeld gesetzt. Der Österreicher braucht nach über einem halben Jahr ohne Pflichtspiel noch viel Zeit. Das Potential ist zumindest vorhanden.

Kevin Rüegg (25) – Hellas Verona – Leihe

Der ehemalige FCZ-, Lugano- und YB-Profi wurde wohl nur verpflichtet, weil die FCB-Verantwortlichen mit einem Abgang von Michael Lang gerechnet hatten. Nun ist er hinter Drägger und Lang Rechtsverteidiger Nummer drei. Zuletzt zu allem Übel auch noch verletzt.

