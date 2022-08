Neuer Geldsegen: Transferausgaben kein Problem, Bayern kassiert Millionen durch Hauptsponsor

Der deutsche Rekordmeister Bayern München ist in der Bundesliga bereits das Mass aller Dinge. Zehnmal in Serie haben die Roten den deutschen Meistertitel geholt, mit einem klaren 6:1 gegen Eintracht Frankfurt sind sie in die neue Spielzeit gestartet. Auf diese Saison haben sie mit Spielern wie Sadio Mané und Matthijs de Ligt über 130 Millionen Franken ausgegeben, auch das ist ein Spitzenwert. Klamm sind die Bayern deswegen aber keineswegs.

Auch in Bezug auf die Sponsoren-Einnahmen liegen die Münchner an der Spitze. Nun wird sich dieser Geldregen noch massiv erhöhen. Die Bayern werden ihren Vertrag mit Hauptsponsor Telekom in den kommenden Tagen bis 2026 vorzeitig verlängern, wie die «Sportbild» berichtet. Das bringt ihnen statt wie bisher 43,7 Millionen Franken – dieser Vertrag wäre noch bis 2023 gelaufen – neu 48,6 Millionen pro Jahr ein. Weil die Bayern mit Ärmelsponsor Qatar Airways zusätzlich 19,4 Millionen einstreichen, kommen sie bald jährlich auf 68 Millionen. Borussia Dortmund, der zweite in der deutschen Rangliste, kassiert gerade mal die Hälfte, 34 Millionen durch die Doppelsponsoren 1&1 und Evonik.