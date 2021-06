Transfercoup für den FC Zürich – Manuel Baum wird neuer Cheftrainer

In der letzten Saison war Massimo Rizzo Trainer der Zürcher. Nach einer schwachen Saison trennten sich die Verantwortlichen jedoch Ende Mai vom 47-Jährigen. Rizzo war seit dem 24.12.2020 Cheftrainer der 1. Mannschaft.

André Breitenreiter soll am Nachmittag als neuer Cheftrainer vorgestellt werden.

Gerüchte gab es schon in den letzten Tagen. Nun ist es fix. Der FC Zürich holt sich nun tatsächlich einen Ex-Bundesliga-Coach. Allerdings ist es laut deutschen Medien nicht Ex-Schalke-Coach Manuel Baum, sondern André Breitenreiter. Beim FCZ soll er einen Vertrag bis 2023 unterschreiben.

Für Mittwochnachmittag hat der FCZ eine Medienkonferenz einberufen. Dann dürfte der 47-Jährige offiziell präsentiert werden. Breitenreiter hat viel Erfahrung. Sollte der Deutsche wirklich FCZ-Coach werden, ist den Zürchern ein Transfercoup gelungen. Bis im Januar 2019 stand Breitenreiter bei Hannover an der Seitenlinie, ehe er freigestellt wurde. Mit den Norddeutschen schaffte Breitenreiter 2018 den Aufstieg in die Bundesliga. Davor arbeitete er als Chefcoach beim FC Schalke und davor beim SC Paderborn. Auch mit den Ostwestfalen gelang ihm 2014 der Aufstieg in die Bundesliga.