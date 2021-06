Sergio López zu Basel: Die Basler verpflichten Real-Madrid-Spieler

Der spanisch-deutsche Doppelbürger Sergio López stösst auf die kommende Saison hin von Real Madrid zum FC Basel. Das teilt der Club in einem Communiqué mit. Der 22-jährige rechte Aussenverteidiger absolvierte seine fussballerische Ausbildung beim spanischen Rekordmeister, war aber zuletzt an Real Valladolid ausgeliehen. Bei den Zentralspaniern kam López in der vergangenen Saison auf 24 Einsätze in der zweiten Mannschaft sowie zu einem Teileinsatz bei der ersten Mannschaft in der Copa del Rey.