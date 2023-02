Karibik : Transfrau im Wettbewerb um puerto-ricanischen Titel der Miss Universe

Zum ersten Mal ist eine Transfrau für die Teilnahme am puerto-ricanischen Miss-Universe-Wettbewerb ausgewählt worden. Daniela Arroyo González, die vor allem dafür bekannt ist, einen Rechtsstreit mit der Regierung des konservativ geprägten, mit den USA assoziierten Freistaats in der Karibik gewonnen zu haben, der es Menschen ermöglicht, das in der Geburtsurkunde eingetragene Geschlecht zu ändern, war am Donnerstag bei ihrem zweiten Versuch, anzutreten, erfolgreich.