Verband hat Sicherheitssorgen

Transfrauen könnten aus dem Rugby verbannt werden

Der Weltverband fasst den Ausschluss von Transfrauen aus dem Frauen-Rugby ins Auge. Das Verletzungsrisiko sei zu hoch.

Der Weltverband World Rugby zieht in Betracht, Transfrauen aus dem Frauen-Rugby auszuschliessen. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken, berichtete die englische Zeitung «The Guardian» mit Berufung auf einen 3 8-seitigen Bericht der Transgender-Arbeitsgruppe des Weltverbands. World Rugby wäre damit die erste internationale Sportorganisation, die diesen Weg wählt.

Körperliche Vorteile zu gefährlich

Derzeit wendet man im Rugby, wie in vielen anderen Sportarten, bei Transfrauen die Richtlinien des Internationalen Olympischen Komitees an. Gemäss diesen müssen sie ihren Testosteronspiegel mindestens zwölf Monate lang medikamentös unter einen gewissen Wert (10 Nanomol pro Liter) senken und dürfen dann an Frauenwettkämpfen teilnehmen.