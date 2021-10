Human Rights Watch : Transgender-Frau in Kuwait zu zwei Jahren Haft verurteilt

Mit der Begründung: Sie habe «das andere Geschlecht nachgeahmt», wurde die Transgender-Frau Maha al-Mutairi zu einer Haftstrafe verurteilt.

Maha al-Mutairi (40) wurde in Kuwait verurteilt, weil sie eine Transfrau ist

Ein Gericht in Kuwait hat eine Transgender-Frau zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Das teilte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) am Donnerstag mit. Das Urteil wurde den Angaben zufolge damit begründet, dass die 40-jährige Maha al-Mutairi «das andere Geschlecht nachgeahmt» habe. HRW forderte die Freilassung al-Mutairis.

Al-Mutairi berichtete nach früheren Festnahmen in einem Video, dass sie von Polizisten belästigt und sexuell angegriffen worden sei.

Al-Mutairi beantragte, nach Angaben ihrer Anwältin, in ein Gefängnis für Frauen gebracht zu werden. Zunächst war sie in einer Zelle für Transgender-Häftlinge in einem Männer-Gefängnis untergebracht worden.