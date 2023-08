Christoph Blocher investiert halbe Million in SVP-Wahlkampf

Am tiefsten in die Tasche gegriffen habe Christoph Blocher aber bisher für die EWR-Abstimmung im Jahr 1992 – es seien damals mehrere Millionen gewesen.

Er gibt an, 550’000 Franken in die Wahlkampfkampagne der SVP investiert zu haben.

Für die anstehenden Wahlen investiert SVP-Doyen Christoph Blocher «etwa 550’000 Franken» in den Wahlkampf der SVP. Dies legte er im Gespräch mit der SRF-«Rundschau» erstmals offen. Blocher betont, nicht direkt in die Volkspartei zu investieren, sondern einzelne Kampagnen mit gezielten Spenden zu unterstützen. Dass er genau jetzt das grosse Geheimnis lüftet, ist dabei kein Zufall, denn ab diesen Wahlen müssen die Parteien erstmals ihre Grossspender offenlegen.

Mehrere Millionen in EWR-Abstimmung investiert

Am tiefsten in die Tasche gegriffen habe Christoph Blocher aber bisher für die EWR-Abstimmung im Jahr 1992 – es seien damals mehrere Millionen gewesen. Von der Partei erhalte er jeweils Gesuche um Beiträge zu den Kampagnen. Diese prüfe er, bevor er sich für oder gegen eine Unterstützung entscheide.

Am meisten in eine aktuelle Kampagne investiere jedoch nicht Blocher, sondern Sika-Erbin Carmita Burkard-Kroeber, die mit einer Spende von einer Million Franken fast doppelt so viel den Grünen zukommen lasse wie Blocher selbst der SVP. Die Grünen legen ihre Finanzierung genau so wie die SP schon seit einiger Zeit offen.