Wolhusen LU: Transporter platzten die Reifen – «die Tiere waren in Panik»

Am Montagvormittag platzten in Wolhusen laut dem News-Scout Davide Casafina einem Tiertransporter wohl die Reifen.

«Dem Tiertransporter sind in Wolhusen wohl mitten auf dem Kreisel die Reifen geplatzt», sagt Davide Casafina. Am Montag gegen 10.30 Uhr hatte Casafina für 200 Meter Weg mit seinem Töff in Richtung Kreisel eine halbe Stunde. «Der Transporter und der Pannendienst, der die Reifen flickte, blockierten die Strasse und der Verkehr wich auf einen Parkplatz aus», so der Wolhuser weiter.