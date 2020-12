Traoré hat in England auch kräftig an Muskeln zugelegt.

Der Trick von Adama Traoré ist einfallsreich, nur bringen tut er dem 24-jährigen Offensivspieler von Wolverhampton nicht allzu viel. Der Spanier ölt seinen Körper vor jedem Spiel ein. Er will sich damit die Gegenspieler vom Leib halten. Sie können ihn nicht gut halten, weil die Arme schlüpfrig sind. Zu einem Torerfolg hat Traorés Trick in dieser Saison in 14 Meisterschaftsspielen aber noch nicht verholfen. Vielleicht ändert sich dies am Abend in der Partie gegen Tottenham.