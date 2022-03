Highlights und Ticketverlosung M4Music - «Trap-Star Pronto tritt zum ersten Mal überhaupt mit Liveband auf»

… interessante Talks mit Leuten aus der Branche (hier links zum Beispiel Rapperin KT Gorique) und ganz viel Bier (oder Wein oder Mate oder Cola) mit musikvernarrten Menschen. Die Festival-Verantwortlichen geben unten im Artikel ihre Konzerttipps ab und wir ergänzen diese auf den folgenden Slides mit sechs von uns, bei denen du uns garantiert in der ersten Reihe (oder noch weiter vorne, je nach Security) sehen wirst – in chronologischer, niemals in wertender Reihenfolge.

Das letzte M4Music Festival , wie mans kennt, stieg vor drei Jahren inklusive sehr gut besuchtem Gratis-Programm am sonnigen Nachmittag auf dem Vorplatz des Zürcher Schiffbau. Dieses Wochenende wirds erstmals seit 2019 wieder so aussehen – inklusive lächerlich nicem Frühlingswetter.

Jedenfalls steht eines der ersten Festivals der Saison an: Am Freitag, 25. und Samstag, 26. März, steigt das M4Music im und um den Zürcher Schiffbau.

Also so quasi.

Damit haben du und deine Begleitung an beiden Tagen Zugang zu allen Shows, Talks und Events. Und weils Professional-Pässe sind, dürft ihr auch an die exklusiven Apéros, sprich: Frinks!

Pronto aus Solothurn (Freitag, 23.30 Uhr, Halle)

Batbait aus Zürich (Freitag, 21.30 Uhr, Box)

Demotape-Clinic-Tätschmeisterin Jennifer Jans: «Sie sind charmant, wild und machen den perfekten Sound für alle tanzwütigen Garage- und Punk-Liebhaber*innen. 2021 haben sie das Demo of the Year gewonnen – wer eine Begründung dafür möchte, sollte sie live erleben: Diese vier Frauen sind einfach der Hammer!»

Famous aus London (Samstag, 20.00 Uhr, Exil)

Booker Matthias Schlemmermeyer: «Famos, wie das kreischt, kracht und rumpelt – immer schön die Klaviatur hoch und runter. Möglichst asynchron und schön aus der Komfortzone wachgerüttelt. Post-Punk à la bonne heure, was Famous musikalisch erschaffen, und definitiv The Ones to Watch an ihrem ersten Schweizer Konzert.»