5 Fragen ans Personal, die dein Restauranterlebnis verbessern werden

Immer wieder sagen Kellner und Kellnerinnen: «Wenn Sie noch Fragen haben, sagen Sie mir Bescheid.» Hast du jemals Bescheid gegeben? Falls nein, dann fang an, nachzuhaken. Denn das kann zum viel besseren Restauranterlebnis führen. Hillary Dixler Canavan, Food-Expertin des Magazins «Eater», hat jahrelang beruflich gegessen und weiss, worauf es ankommt. Sie verrät, wonach du fragen musst, um wie ein Restaurant-Profi zu essen.

1. «Wovon ist das Personal im Moment begeistert?»

Man kann die Frage auch ein bisschen anders stellen. Zum Beispiel: «Für welches Gericht begeistert sich der Chefkoch gerade besonders?» Oder auch: «Hast du ein Lieblingsgericht auf der Karte?»

Restaurant-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben oft einen Favoriten auf der Speisekarte. Pexels/ Rene Asmussen

Immerhin ist das Restaurantpersonal ständig von dem Essen umgeben und darf es laut der Expertin regelmässig probieren. Ein Top-Restaurant hält seine Mitarbeiter auf dem Laufenden über das, was in der Küche gut läuft. Ausserdem sind in einem guten Restaurant die Mitarbeiter oft die grössten Fans der Gerichte.

2. «Was ist das beliebteste Gericht auf der Speisekarte?»

Oder anders gefragt: «Gibt es ein Gericht, für das ihr bekannt seid?» Es geht hierbei darum rauszufinden, ob es ein Gericht gibt, das man einfach nicht verpassen darf. Danach zu fragen, hilft besonders, wenn du nicht schon vorher recherchiert hast, was du essen willst.

3. «Gibt es etwas, das in unserer Bestellung fehlt?»



Du kannst auch fragen: «Gibt es noch etwas, das wir Ihrer Meinung nach brauchen?» Dieses Vorgehen birgt ein gewisses Risiko. So kann das Servicepersonal im schlechtesten Fall keine Ahnung haben und dir etwas aufschwatzen. Wenn du an kompetentes Personal gerätst, wirst du aber mit richtig gutem Essen belohnt. Denn Top-Servicekräfte werden laut der Expertin wissen, was deine Bestellung optimiert – etwa eine spezielle Beilage.

Wenn sich der Kellner oder die Kellnerin wirklich gut auskennt, gibt es gute Empfehlungen. Getty Images/iStockphoto

4. «Dürfen wir den Platz wechseln?»

Wie oft sasst du schon an einem Platz, der dir nicht gepasst hat? Gleich neben der Küche (ständig wuseln Kellnerinnen und Kellner an dir vorbei), dicht an der Tür (es zieht) oder einen halben Meter vom WC entfernt (einfach keine tolle Erfahrung.). Zusammengefasst: Es gibt wirklich miese Plätze.

Wenn du einen bestimmten Tisch bevorzugst, kannst du wirklich einfach höflich danach fragen. Es kann natürlich sein, dass der Tisch bereits besetzt ist. Ein Nein musst du dann akzeptieren. Doch der Platz ist für das Restauranterlebnis ausschlaggebend. Das wissen auch die Servicekräfte und werden laut der Expertin ihr Möglichstes tun, um dich woanders zu platzieren.

5. «Können Sie mir mehr über diesen Wein erzählen?»

Oder: «Können Sie mir einen Wein zu meiner Essensauswahl empfehlen?» Es ist toll, wenn man selbst viel über Wein weiss. Doch laut der Expertin soll man sich nicht scheuen, nach Hilfe zu fragen. Lass dir einfach von einem Kellner, einer Barkeeperin oder einer Sommelière die Auswahl erklären. Eine Erinnerung der Expertin: «Du verdienst es, dass dir dein Wein schmeckt.»

Du hast keine Ahnung von Wein? Frag einfach nach Hilfe. Pexels/ Helena Lopes

All diese Fragen zielen darauf ab, dir den bestmöglichen Resti-Besuch möglich zu machen. Also wenn es das nächste Mal heisst: «Lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch Fragen haben» – leg los.