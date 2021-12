«Trauer sichtbar machen» – In Zürich demonstrieren Hunderte gegen Gewalt an Frauen

Demo gegen Gewalt an Frauen

Im Jahr 2021 häufen sich Gewaltverbrechen gegen Frauen. Um auf die Problematik aufmerksam zu machen, findet am Samstag ab 14 Uhr in Zürich eine schweizweite Demonstration statt. «Gemeinsam gehen wir auf die Strasse, um unsere Trauer und unseren Protest sichtbar zu machen», heisst es in einer Mitteilung.

Bereits Ende Oktober fanden in Luzern und Zürich Kundgebungen statt. «Wir erwarten von der Politik und der Gesellschaft, dass man mehr Bewusstsein für Femizide schafft und das Problem beim Namen nennt», sagte eine Demonstrierende damals in Luzern.

Im Oktober ereignete sich mit der Tötung einer 58-Jährigen in Vandoeuvres im Kanton Genf bereits der 25. Femizid im laufenden Jahr. In der selben Woche hatte ein Vater in Rapperswil-Jona SG mutmasslich seine zwölfjährige Tochter und danach sich selbst getötet.

Ein paar Tage zuvor kam es in Netstal GL auf einem Parkplatz zu Schussabgaben in einem Auto, bei denen die 30-jährige N. K.* tödlich getroffen wurde. Der mutmassliche Täter ist ein 27-jähriger Mann. Und Mitte Oktober wurde in Zürich-Altstetten die 30-jährige Mutter F. A.* getötet. Die Polizei nahm den dringend tatverdächtigen Ehemann, einen 46-jährigen Türken, fest.