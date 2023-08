Orca ist tot: Lolita stirbt nach 53 Jahren in Gefangenschaft

1 / 4 Lolita lebte seit 53 Jahren in Gefangenschaft und galt als der einsamste Wal der Welt. imago images/Jeff Greenberg Lolita wurde am 8. August 1970 in Penn Cove, Puget Sound in Seattle, Washington, gefangen, als sie etwa vier Jahre alt war. Später wurde sie an das Miami Seaquarium verkauft. REUTERS Ende März gaben Beamte des Bezirks Miami auf einer Pressekonferenz den Plan bekannt, sie aus der Gefangenschaft zu entlassen. IMAGO/ZUMA Wire

Im März wurde ein Plan vorgestellt, der vorsah, Lolita in ein natürliches Meeresgehege im pazifischen Nordwesten umzusiedeln.

Lolita wurde am 8. August 1970 in Penn Cove, Puget Sound in Seattle, Washington, gefangen, als sie etwa vier Jahre alt war.

Nach mehr als einem halben Jahrhundert in Gefangenschaft ist ein Schwertwal im Seaquarium von Miami gestorben. Der 57-jährige Orca Lolita habe bereits vor zwei Tagen «ernsthafte Anzeichen von Unwohlsein» gezeigt, teilte der Themenpark am Freitag (Ortszeit) mit. Trotz einer «aggressiven Behandlung» durch Mitglieder des medizinischen Teams sei das Tier an einem Nierenleiden gestorben.

Sie stand kurz vor ihrer Freilassung

Lolita – auch Toki genannt – war seit dem Frühjahr 2022 nicht mehr öffentlich aufgetreten. Das 2267 Kilogramm schwere Tier lebte seit Jahren in einem 24 mal elf Meter grossen und sechs Meter tiefen Tank. Tierschützer hatten sich seit Jahren dafür eingesetzt, es zu befreien. Der relativ neue Eigentümer des Parks, The Dolphin Company, und die gemeinnützige Organisation Friends of Toki stellten im März einen Plan vor, der vorsah, Lolita in ein natürliches Meeresgehege im pazifischen Nordwesten umzusiedeln.

«Es war mir eine Ehre, Teil des Teams zu sein, das daran gearbeitet hat, sie in ihre Heimat zurückzubringen, und ich tröste mich mit dem Wissen, dass wir ihre Lebensbedingungen im vergangenen Jahr erheblich verbessert haben», sagte der Unternehmer Jim Irsay, der den Plan finanziell unterstützt hatte. In den letzten Monaten waren neue Anlagen installiert worden, um das Becken besser zu filtern und die Wassertemperatur zu regulieren.

«Der einsamste Wal der Welt»

Lolita wurde am 8. August 1970 in Penn Cove, Puget Sound in Seattle, Washington, gefangen, als sie etwa vier Jahre alt war. Später wurde sie an das Miami Seaquarium verkauft. Bei ihrer Ankunft lebte sie rund zehn Jahre lang mit einem anderen Orca namens Hugo zusammen, der jedoch 1980 starb. Seither galt Lolita als «der einsamste Wal der Welt». Seit Jahren forderten Tierschutzorganisationen, dass Lolita in ein geschütztes Meeresgehege gebracht wird, wo sie in den Ozean überführt werden könnte.

Ende März gaben Beamte des Bezirks Miami auf einer Pressekonferenz den Plan bekannt, sie aus der Gefangenschaft zu entlassen. «Das Wichtigste ist das langfristige Wohlergehen von Lolita, und gemeinsam werden wir unter der Leitung von Experten weiterhin das Beste für sie tun», sagte Miami-Bürgermeisterin Daniella Levine Cava damals. «Sie ist ein so besonderes Geschöpf, das von so vielen Menschen auf der ganzen Welt geliebt wird. So viele machen sich Sorgen um ihr Wohlergehen, nachdem sie jahrzehntelang in einem kleinen Becken gelebt hat. Hier sehen wir die reale Möglichkeit, dass sie den Rest ihres Lebens in den Gewässern der Natur verbringen und frei leben wird.» Leider durfte Lolita ihre Freiheit nicht mehr erleben.

