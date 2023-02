Zürich: Trauer um Thomas – der Obdachlose lebte 7 Jahre im Tramhäuschen

An der Glaswand des Tramhäuschens klebt dazu ein Brief, worin der Verfasser beschreibt, wie er Thomas wahrgenommen hat. Hilfe habe dieser nie angenommen.

Der bekannte Zürcher Obdachlose, der sich immer im Tramhäuschen der Tramlinie 10 am Flughafen aufgehalten hatte, ist tot. An seinem ehemaligen Schlafplatz gedenken ihm Pendlerinnen und Pendler mit Blumen.

An der Glaswand des Haltestellenhäuschens klebt ein Brief mit dem Titel: «Mein Freund, der Penner». Darin beschreibt der Verfasser, wie er Thomas wahrgenommen hatte. «Du sitzt da. Stets ruhig, stets still. Und du trotzt allem.» Hilfe habe er keine annehmen wollen. «Einmal hat eine Frau dir eine Wolldecke angeboten. Du hast zu ihr gesagt: ‹Hau ab mit deiner sch**** Decke.› Das war das einzige Mal, dass ich deine Stimme gehört habe», schreibt der Mann.

Zur Notschlafstelle wollt er nie gehen

Thomas habe seit sieben Jahren am Flughafen gelebt, erzählt der Mann vom Sternen Grill gegenüber «ZüriToday». Manchmal habe er in den Innenräumen des Flughafens übernachtet, doch weil dies ohne ein gültiges Flugticket verboten sei, habe ihn die Polizei oftmals weggewiesen. Zur Notschlafstelle des Sozialwerks Pfarrer Sieber habe er nie gehen wollen.

Gedenkstätte landete im Abfall

Am Donnerstagmorgen, als das Reinigungspersonal des Flughafens an der Tramhaltestelle vorbeigekommen sei, seien alle Kerzen, Blumen und Kärtchen in einem nahegelegenen Abfalleimer gelegen, wie die Medienstelle des Flughafens Zürich berichtet. In der Nacht muss also jemand die Gedenkstätte absichtlich entsorgt haben, denn die VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG und der Flughafen Zürich hätten sich darauf geeinigt, die Gedenkstätte für den verstorbenen Thomas einige Tage stehen zu lassen.