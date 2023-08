Wenn Eltern alt werden: «Kann mir nicht vorstellen, ohne meine Mutter zu leben»

Das rät die Expertin

Was sollte man sich in Sachen Pflege der Eltern überlegen? Man muss zuerst mit sich selbst im Reinen sein und sich fragen: Wie kann ich unterstützen, was bin ich gewillt zu tun, was nicht und wie kann ich mir das einrichten. Dann ist es wichtig, das Gespräch mit den Eltern zu suchen – und sich nicht einschüchtern zu lassen, wenn sie das Thema nicht angehen wollen.

Wie redet man mit seinen Eltern über die Zukunft?

Am besten spricht man seine Sorgen und Bedenken in der «Ich-Form» an. Also etwa: «Mich beschäftigt das» oder «Ich möchte helfen, aber will es mit euch besprechen». Wichtig ist auch abzuklären, was überhaupt erwartet wird. Dann kann man aushandeln.