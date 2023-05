Tierarzt schläfert wegen Verwechslung falschen Hund ein

Ein Vorfall, wie er sich wohl jeden Tag abspielt: Ein Tierbesitzer merkt, dass es mit seinem Schützling langsam zu Ende geht, er Schmerzen hat und nur noch leidet. Die schmerzliche, aber logische Folge: Man ruft den Veterinär an, um das Tier von seinen Leiden zu befreien. So passierte es auch im Mai 2022 in der Gemeinde Zagnansk in Polen: Eine Frau rief den Tierarzt, damit ihr Hund eingeschläfert werden würde. Leider kam dieser nie bei ihr an – aber für ein anderes, gesundes Tier endete der Tag tödlich.