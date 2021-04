Prinz Charles und Herzogin Camilla haben sich am Donnerstag Blumen angesehen, die von der Öffentlichkeit in Gedenken an Prinz Philip in London niedergelegt wurden.

Unzählige Briten haben in den vergangenen Tagen vor dem Buckingham Palace in London Blumen niedergelegt, um ihre Trauer um den am letzten Freitag verstorbenen Prinz Philip zu bekunden und der Königsfamilie ihr Beileid auszudrücken. Das farbenfrohe Meer von Sträussen nimmt mittlerweile so viel Platz ein, dass ein Teil davon sogar in die Gärten des Marlborough House gebracht wurde.