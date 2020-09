Der Film war bei der Oscarverleihung in sieben Kategorien nominiert, unter anderem als bester Film, und gewann letztendlich in drei Kategorien.

Chadwick Boseman (Black Panther) mit Lupita Nyong’o (Nakia) in «Black Panther». Es ist die erste MCU-Produktion mit einem schwarzen Hauptdarsteller.

Chadwick Boseman (43) und Lupita Nyong’o (37) im Januar 2018 bei einem Presse-Event für «Black Panther» in Los Angeles.

Elf Tage ist es her, seit sich die Nachricht von Schauspieler Chadwick Bosemans Tod verbreitet hat. Die Anteilnahme auf Social Media war riesig: Ein Tag nach der Bekanntgabe hatten sich schon unzählige Hollywoodstars, Politiker und Modegrössen zum Tod des mit nur 43 Jahren an Darmkrebs gestorbenen Kollegen geäussert.

Es gab so viele Boseman-Posts, dass man sich unweigerlich fragte: Ja wer hat denn jetzt eigentlich NICHTS gesagt?

Trauert Lupita nicht um ihn?

Trotzdem wurden einige User unruhig. Unter einem vor Bosemans Tod abgesetzten Post von Michael B. Jordan – der auch in «Black Panther» mitspielt – wiesen immer mehr Followerinnen und Follower den 33-jährigen Schauspieler darauf hin, was passiert war: «Chadwick Boseman ist gestorben!» Als ob jemand, der sich auf Social Media nicht regt, von nichts wüsste. In manchen Foren wurde den schweigenden Darstellern sogar mangelnder Respekt vorgeworfen. Zur Erinnerung: Boseman war, als sich erster Unmut regte, gerade mal einige Tage tot. Auf Social Media, wo alles unmittelbar passiert, ist das eine Ewigkeit.