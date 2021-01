Seferovic trifft für Benfica : Traum-Einwechslung – Shaqiri mit zwei Vorlagen innert fünf Minuten

Gelungener Schweizer Auftakt ins Fussball-Wochenende. Im FA Cup trumpft Xherdan Shaqiri nach seiner Einwechslung gross auf und in Portugal zeichnet sich Haris Seferovic bei seinem Comeback als Torschütze aus.

Endlich kommt Xherdan Shaqiri (29) bei Liverpool wieder regelmässig zum Zug. In der 3. Runde des FA Cups sitzt der Zauberzwerg gegen Aston Villa zu Beginn zwar einmal mehr nur auf der Bank, nach seiner Einwechslung in der 61. Minute legt der Nati-Star dann aber gleich richtig los. Nach zwei Minuten bereitet Shaqiri das 3:1 durch Sadio Mané mit einer butterweichen Flanke vor, nochmals zwei Minuten später steckt er für Mohamed Salah durch, der den vierten «Reds»-Treffer erzielt. Zwei Vorlagen in nicht mal fünf Minuten!