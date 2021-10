1:0-Sieg in Sofia : Traum-Freistoss von Imeri lässt U-21-Nati gegen Bulgarien jubeln

Die Schweizer U-21-Nati bleibt weiter im EM-Rennen. Auswärts in Bulgarien wahrt das Team von Mauro Lustrinelli mit einem 1:0-Erfolg seine Weisse Weste.

Was für eine Wasserschlacht in Sofia! Tagelang hatte es vor dem EM-Quali-Spiel der Schweizer U-21-Nati auswärts in Bulgarien geregnet. Die Folgen sind beim Duell am Dienstagabend von der ersten Minute an sichtbar. Nur selten rollt der Ball weiter als ein paar Meter, immer wieder haben Okafor und Co. mit den grossen Wasserlachen auf dem Feld zu kämpfen.