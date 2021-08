Nati-Premiere für Zesiger - «Traum geht in Erfüllung» – YB-Fraktion mischt die Schweizer Nati auf

1 / 5 Cédric Zesiger ist einer von vier Profis im Nati-Kader, der bei YB unter Vertrag steht. Claudio Thoma/freshfocus Auch Michel Aebischer (links) und Christian Fassnacht (rechts) spielen in Bern. Claudio Thoma/freshfocus Murat Yakin leitete am Montag sein erstes Training als Nati-Coach. Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Am Montag absolvierte die Nati in Basel ihr erstes Training unter Murat Yakin.

18 der 27 Spieler im Nati-Kader haben schon einmal für Basel oder YB gespielt.

Breel Embolo wird wohl nicht rechtzeitig fit und darum am Dienstag wieder abreisen.

Der Super-League-Spitzenkampf zwischen dem FC Basel und YB hallt bis in die Nati nach. Als Murat Yakin am Montagnachmittag in Basel auf dem FCB-Campus seinen Einstand als Nati-Trainer gibt, sind Christian Fassnacht, Michel Aebischer und Cédric Zesiger mit dabei. Mit Ulisses Garcia wird gar noch ein vierter Berner dazustossen. Der Aussenverteidiger rückt für den verletzten Kevin Mbabu nach.

Wie für Yakin ist es auch für Verteidiger Zesiger eine Premiere. Am vergangenen Dienstag Torschütze in der Champions-League-Quali gegen Ferencvaros, am Sonntag ein emotionaler Spitzenkampf gegen Basel und nun die erstmalige Berufung ins Nati-Kader: Cérdric Zesiger hat die vielleicht speziellste Woche seiner Karriere hinter sich. «Das waren sehr emotionale Tage für mich. Aber ich bin extrem stolz, dass ich jetzt hier sein darf», sagt der Verteidiger. «Ich hab seit ich ein kleiner Junge bin davon geträumt, es in die Nati zu schaffen.»

Stressiger Tag für Zeqiri

Angesprochen auf die YB-Fraktion in der Nati meint der Verteidiger: «Dass wir hier zu viert sind, zeigt, dass wir in Bern einen guten Job machen und auch die Schweizer Liga auf einem guten Niveau ist.» Mit Eray Cömert steht übrigens aktuell nur ein einziger FCB-Akteur in Nati-Kader. Dafür sind mit unter anderem Granit Xhaka, Manuel Akanji und Xherdan Shaqiri insgesamt neun aktuelle Nationalspieler bereits einmal in Rot-Blau aufgelaufen.

Die Berner kommen in dieser Statistik sogar auf zehn Spieler. Als einziger hat Renato Steffen für beide Schweizer Top-Clubs gespielt. So standen also 18 der 27 Nati-Spieler im Kader schon einmal bei YB oder dem FCB unter Vertrag. Dieser Kreis dürfte sich am Dienstag aber um einen Spieler reduzieren: Breel Embolo trainierte am Montag nach langer Verletzungspause nicht voll mit und wird wieder abreisen.

Nicht eine ganze Woche, aber immerhin einen turbulenten Tag erlebte Andi Zeqiri. Noch am Montagmorgen unterschrieb er einen Vertrag beim FC Augsburg. «Es musste alles sehr schnell gehen, damit ich pünktlich bei der Nati sein konnte», sagt der Stürmer. Als er gefragt wird, wie es um seine Deutschkenntnisse stehe, verspricht Zeqiri auf französisch: «Beim nächsten Mal dann. Ich werde die Sprache schnell lernen.»