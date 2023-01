Arbeiter in Kenia optimierten ChatGPT für 2 Dollar pro Stunde

OpenAI befindet sich Berichten zufolge derzeit in Gesprächen mit Investoren, um Mittel im Wert von 29 Milliarden US-Dollar zu beschaffen. Auch Microsoft will sich mit zehn Milliarden US-Dollar beteiligen.

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als «ethisch»

Das von OpenAI beauftragte Unternehmen in Kenia war Sama, ein in San Francisco ansässiges Unternehmen, das Mitarbeiter in Kenia, Uganda und Indien beschäftigt. Diese kennzeichnen Daten für Silicon-Valley-Kunden wie Google, Meta und Microsoft. Sama vermarktet sich laut «Time» selbst als «ethisches KI»-Unternehmen. In einer Erklärung bestätigte ein OpenAI-Sprecher gegenüber dem Magazin, dass Mitarbeitende dieses Unternehmens zu einem Tool beigetragen hätten, das zur Erkennung toxischer Inhalte entwickelt wurde.