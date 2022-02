2:0 gegen Verona – Zakaria trifft gleich im ersten Spiel für Juventus

2:0 gegen Verona : Traumdebüt – Zakaria trifft gleich im ersten Spiel für Juventus

Denis Zakaria steht im ersten Spiel nach seinem Wechsel zu Juventus Turin gleich in der Startaufstellung. In der 61. Minute gelingt dem 25-Jährigen sogar ein Treffer.

Ebenfalls zu ihrem Debüt in der Serie A kommen zwei ehemalige YB-Profis.

Denis Zakaria darf sich in seinem ersten Juventus-Spiel gleich als Torschütze feiern lassen.

Was für ein Einstand von Denis Zakaria! Der Nati-Star steht am Sonntagabend gegen Verona gleich in der Startelf von Juve-Coach Massimo Allegri. Ebenfalls mit dabei: 85-Millionen-Franken-Einkauf Dusan Vlahovic. Der Serbe braucht nur gerade einmal 13 Minuten, um seinen ersten Treffer im Trikot der Bianconeri zu bejubeln.