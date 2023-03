Prinzessin Iman von Jordanien: Königin Ranias Tochter sagt Ja

Das Brautpaar

Prinzessin Iman von Jordanien ist die älteste Tochter von König Abdullah (61) und Königin Rania (52). Sie hat einen älteren Bruder, Kronprinz Hussein (28), und zwei jüngere Geschwister – Prinzessin Salma (22) und Prinz Hashem (18). Wie der Kronprinz studierte auch die 26-Jährige an der Universität Georgetown in Washington und machte anschliessend ihren Abschluss an der Parsons School of Design in New York. Ihr Ehemann wurde 1994 in Caracas, Venezuela, geboren und wohnt laut «Vanitatis» aktuell in New York. Der 28-Jährige soll aus einer wohlhabenden Familie stammen. Er selbst studierte an der Florida International University Betriebswirtschaften und hat einen Abschluss im Finanzwesen. Aktuell ist er als geschäftsführender Gesellschafter einer Risikokapitalgesellschaft in New York City tätig. Im Big Apple sollen sich Iman und Jameel auch vor rund drei Jahren kennen und lieben gelernt haben. Bis zu ihrer Verlobung am 6. Juli 2022 haben sie allerdings eine sehr diskrete Beziehung abseits des Rampenlichts geführt.