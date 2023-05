MLS: Traumpass von Xherdan Shaqiri bei Chicagos Schützenfest

Dennoch kommt Chicago Fire bei New England Revolution nicht über 3:3-Unentschieden hinaus.

Xherdan Shaqiri und Maren Haile-Selassie glänzen in der Nacht auf Sonntag mit Torbeteiligungen.

Die zehnte Minute: Xherdan Shaqiri lässt im Mittelfeld einen Gegner stehen und lanciert dann Mitspieler Georgios Koutsias mit einem hohen Steilpass, der die ganze Fussball-USA staunen lässt. Der Grieche Koutsias nimmt dankend an und verwandelt sicher.

Es ist das erste von insgesamt sechs Toren, die im Gilette Stadium von Foxborough in der Nähe von Boston fallen. 3:3 trennen sich New England Revolution und Chicago Fire am Ende. Für das zwischenzeitliche 3:2 zugunsten Chicagos ist mit Maren Haile-Selassie ein weiterer Schweizer besorgt.