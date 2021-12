Zürich – «Traurig und primitiv» – Rettungswagen während Einsatz versprayt

Auf dem Weg zwischen dem Einsatzort und dem Unispital Zürich machte sich am Montagmorgen jemand am Einsatzwagen zu schaffen.

Unbekannte machten sich am Montagmorgen an einem Einsatzwagen von Schutz und Rettung Zürich zu schaffen.

Das Bild eines Graffitis auf einem Rettungswagen sorgt auf Facebook für Empörung. Zahlreiche User finden die Aktion einfach nur «traurig» und «primitiv». «Wo ist der Respekt und die Achtung vor fremdem Eigentum geblieben?», fragt ein Nutzer. Und ein anderer meint: «Wie kann man nur so etwas machen? Das ist kein Kavaliersdelikt. Unglaublich.»

Schutz und Rettung Zürich hatte am Dienstag das Bild eines versprayten Rettungswagens auf Facebook gepostet. Wie Sprecherin Julia Graf auf Anfrage sagt, hatten Einsatzkräfte am Montagmorgen das Graffiti entdeckt. «Sie hatten gerade einen Patienten in die Notfallaufnahme des Unispitals gebracht. Als sie zum Wagen zurückkehrten, sahen sie die Sprayerei.»