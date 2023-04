Organspende: 83 Menschen warteten vergeblich

Künftig soll jeder zum Organspender werden können, wenn er dies nicht explizit ablehnt. Ist der Wille des Verstorbenen nicht bekannt, dürfen die Angehörigen in seinem Sinne entscheiden. In Kraft treten soll das 2025.

«Ich werde diesem Herzen Sorge tragen»

Dank einer medizinischen Innovation sind die Chancen für diejenigen angestiegen, die auf ein neues Herz angewiesen sind. Auf der Warteliste stehen derzeit 53 Menschen. Die Herzkliniken Bern, Zürich und Lausanne haben vor wenigen Monaten das neue Perfusionsgerät in Betrieb genommen. Ein Spenderherz schlägt in der Maschine weiter, was die Zeitspanne zwischen Organentnahme und Einpflanzung signifikant verlängert. So werden komplizierte Eingriffe möglich, die vorher vielleicht zu riskant gewesen wären.