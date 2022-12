Tochter von Pelé berichtet aus dem Spital

Fussball-Legende : «Traurigkeit und Verzweiflung» – Pelé-Tochter berichtet aus dem Spital

Brasiliens Fussball-Ikone Pelé befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Seine Tochter Kely Nascimento wendet sich einmal mehr mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit.

Das Hospital Albert Einstein in São Paulo hatte am Mittwoch mitgeteilt, Pelé weise ein Fortschreiten seiner Krebs-Erkrankung auf und benötige eine intensivere Betreuung aufgrund von Nieren- und Herzproblemen.

Die Familie der schwer erkrankten brasilianischen Fussball-Ikone Pelé erlebt im Krankenhaus «schwer zu erklärende» Momente. «Manchmal ist es viel Traurigkeit und Verzweiflung, in anderen Momenten lachen wir und sprechen über lustige Erinnerungen», schrieb Pelés Tochter Kely Nascimento am Mittwoch bei Instagram neben ein Foto. «Und was wir am meisten lernen, ist, dass wir einander suchen, einander festhalten müssen. Nur so lohnt es sich. Alle zusammen.»