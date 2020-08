Gewerkschaftsdachverband

Travail Suisse fordert Lohnerhöhungen trotz Corona

Eine flächendeckende Nullrunde bei Löhnen sei weder sinnvoll noch notwendig, findet der Gewerkschaftsdachverband.

Kurzarbeit sei zwar wichtig gewesen, um die Löhne und das Einkommen zu sichern und so die Corona-Krise für die Arbeitnehmenden nicht unmittelbar existenziell werden zu lassen, hiess es am Donnerstag an der Medienkonferenz von Travail Suisse und deren Mitgliedorganisationen Syna, Hotel & Gastro Union und Transfair in Bern. Doch die Lohnersatzquote von 80 Prozent bei Kurzarbeit und 70 Prozent bei der Arbeitslosigkeit führten zu markanten Einkommensausfällen.