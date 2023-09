Travis Kelce: Taylor Swifts Neuer ist ein Bad Boy

1 / 11 Travis Kelce ist ein begnadeter NFL-Spieler. Was er sportlich auf dem Kasten hat, ging ihm in seiner Schulzeit völlig ab, wie er selbst in seinem Podcast «New Heights» verriet. IMAGO/USA TODAY Network Kelce schien es früher zudem mehr als faustdick hinter den Ohren gehabt zu haben. Marihuana und Frauen gehörten zu seiner Lastern. IMAGO/ABACAPRESS Wird sich der Footballer an der Seite von Megastar Taylor Swift zähmen lassen? IMAGO/USA TODAY Network

Darum gehts Taylor Swift und Travis Kelce gelten seit ein paar Tagen als das neue Promi-Traumpaar.

Die beiden haben sich bislang noch nicht öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus geäussert.

Was Taylor wohl selbst schon weiss: Travis war in seiner Collegezeit ein Kiffer, warf einen Stuhl nach einer Lehrerin und ging mit 50 Frauen gleichzeitig aus.

Taylor Swift (33) und Travis Kelce (33), vom Netz bereits liebevoll als «Traylor» bezeichnet, verliessen Seite an Seite das Stadion nach dem Sieg der Kansas City Chiefs und liessen den Abend bei einem romantischen Tête-à-Tête in einem Restaurant ausklingen. Bahnt sich da eine grosse Romanze mit Zukunft an? Taylor wird sich das gut überlegen müssen, wenn sie sich bewusst ist, dass der Footballer in der Vergangenheit ganz schön einen auf Bad Boy machte.

Mit Stuhl Lehrerin attackiert

Mit seinem Bruder Jason teilt sich Travis Kelce nicht nur die Leidenschaft für Football, sondern auch einen gemeinsamen Podcast. Doch so harmonisch, wie die Brüder heute zusammen auftreten, waren sie nicht immer. Mit ihren zwei Jahren Altersunterschied führten sie einen erbitterten Rivalitätskampf. Mutter Donna bezeichnet gegenüber «NFL Films» ihren älteren Sohn Jason als kalkulierter und bedachter, während Travis sehr impulsiv sei. Sein stark ausgeprägter Wettbewerbsdrang führte dazu, dass er bereits in der Vorschule wegen seiner unberechenbaren Art Probleme bekam. So habe er sich geweigert, ein Brettspiel mit seinen Mitschülern zu teilen. Als die Lehrerin ihn darauf hinwies, teilen zu müssen, habe er den Stuhl, auf dem er sass, nach ihr geworfen, wie Travis einst im Podcast «New Heights» offenbarte. Danach sei er von der Schule geflogen.

Wegen Marihuana aus Team geworfen

Sowohl in Foot- als auch im Baseball glänzte Travis Kelce mit bester Leistung, er gibt aber zu, bei der Schule durch mehrere Examen gerasselt zu sein, weil er mehr daran interessiert war, Gras zu rauchen als zu lernen. «Das soll euch nur zeigen, dass man den Super Bowl zweimal gewinnen kann, wenn man schlecht in der Schule ist und Gras raucht», so der Tight End. Doch seine Liebe zu Marihuana machte ihm auch bei seiner sportlichen Karriere einen Strich durch die Rechnung, als er dem Beispiel seines Bruders Jason folgte und College Football an der Universität von Cincinnati spielte. Dort wurde er 2009 aus dem Team geworfen, nachdem er einen Drogentest nicht bestanden hatte. Jason Kelce fühlte sich für seinen Bruder verantwortlich und überredete den Mannschaftstrainer, ihm eine zweite Chance zu geben. Zudem liess er Travis bei sich einziehen, «um ein Auge auf ihn zu haben».

Frauenschwarm Travis Kelce

Nachdem Travis Kelce 2011 bei den Philadelphia Eagles unterschrieben hatte, kaufte ihm sein grosszügiger Bruder zur Feier einen Ford F-150. Gerade einmal zehn Stunden später wurde der Pickup jedoch geklaut, während Travis in einem Stripclub in Cleveland feierte. «Er hat mir nicht gesagt, dass es im Handschuhfach einen Ersatzschlüssel gab», verteidigt sich Travis im Podcast und fügt dann aber schuldbewusst hinzu: «Ich habe einfach nicht abgeschlossen. Die Stripperinnen haben mich eiskalt erwischt.»

Erwischt hatte es ihn dann auch, als er seine eigene Dating-Show «Catch Kelce» lancierte, bei der er mit 50 Frauen gleichzeitig ausging – eine aus jedem US-Bundesstaat. Als Siegerin ging Model Maya Benberry (31) aus Kentucky hervor, obwohl er sie in der Show noch als arrogant bezeichnet hatte. Acht Monate lang hielt die Liaison, bis sich das Paar 2016 trennte. Sie wirft Untreue vor und sagt in einem aktuellen Interview mit der «DailyMail»: «Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger.»

Der Casanova fackelte damals nicht lang und machte 2017 seine Beziehung zu Influencerin Kayla Nicole (31) öffentlich. Das Paar führte eine On-off-Beziehung und trennte sich 2022 schliesslich endgültig.

Ob er mit Taylor Swift nun die Frau fürs Leben gefunden hat, wird sich zeigen. Gemunkelt wird, dass es sich bei der Romanze zwischen der Sängerin und dem NFL-Star um einen PR-Gag handeln sollte. Öffentlich geäussert haben sich bislang beide noch nicht.