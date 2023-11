Travis Kelce und Taylor Swift: Liebesnest in Kansas?

Travis Kelce und Taylor Swift verlassen im Oktober ein Restaurant in New York.

So sei Kelces früheres Haus zu einfach zu erreichen gewesen und zu einer Pilgerstätte für Swift-Fans geworden, wie «TMZ» schreibt. Auch Paparazzi standen oft vor dem Haus – in der Hoffnung, ein Foto des Paares zu bekommen. Bereits zuvor gab es Gerüchte, dass Swift sich ein Haus in Kansas kaufen wolle, nun ist es Kelce, der den Schritt gemacht hat: Ein sechs Millionen Dollar teures Anwesen in Leawood, Kansas, gehört nun zum Immobilien-Portfolio des 34-jährigen Footballers.