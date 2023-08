Geflohener US-Soldat: Travis King will in Nordkorea Visum beantragen

Zum Fall des kürzlich nach Nordkorea geflohenen US-Soldaten Travis King hat sich die Führung in Pyongyang erstmals geäussert. Er sei aus Ernüchterung über die Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft über die massiv gesicherte Grenze gerannt, hiess es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Mittwoch. Nordkoreanischen Ermittler n habe der schwarze Soldat gesagt, dass er «Verbitterung über die unmenschliche Behandlung und rassistische Diskriminierung innerhalb der US-Armee hegt».

Der US-Soldat hatte wegen Körperverletzung fast zwei Monate in einem südkoreanischen Gefängnis verbracht. Er sollte Mitte Juli nach Fort Bliss in Texas zurückgeschickt werden. Stattdessen verliess er kurz vor dem geplanten Abflug in die USA den Airport in Südkorea, schloss sich einer Reisegruppe für eine Tour zum Grenzort Panmunjom an und floh nach Nordkorea. Er ist der erste Amerikaner seit fast fünf Jahren, den das weithin isolierte Land in Gewahrsam genommen hat.