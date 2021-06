«Wifey, ich liebe dich» - Travis Scott macht Kylie Jenner eine Liebeserklärung

Gemeinsam mit ihrer Tochter Stormi (3) waren sie am Dienstagabend in New York.

Was läuft nun zwischen Kylie Jenner und Travis Scott? Der Reality-Star heizt mit diesem Foto auf Instagram die Gerüchte um ein Liebescomeback weiter an.

Bei der 72. Parsons Benefiz-Veranstaltung in New York zeigen sich Travis Scott (29) und Kylie Jenner (23) mit ihrer Tochter Stormi (3) auf dem roten Teppich – und da schien es ordentlich zu knistern.

«24 Stunden in New York City», schrieb Kylie Jenner am Dienstagabend auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie sich ungewohnt vertraut zusammen mit dem Vater ihrer Tochter Stormi, Travis Scott, zeigt. Die 23-Jährige posiert in einem grünen Kleid vor dem Rapper, der seine Hände liebevoll auf ihrer Hüfte platziert. Sind die beiden etwa wieder «Mr. und Mrs. Scott», wie ein Fan unter dem Schnappschuss vermutet?