Massenpanik mit 8 Toten - Travis Scott nach Astroworld-Tragödie «am Boden zerstört»

Bei einer Massenpanik am «Astroworld Festival» kamen am Freitagabend acht Personen ums Leben.

«In bin völlig am Boden zerstört, von dem was letzte Nacht passiert ist», schrieb der 29-jährige Rapper Travis Scott am Samstag auf Twitter. Stunden zuvor starben bei einer Massenpanik am Astroworld-Festival in Houston im US-Staat Texas mindestens acht Menschen. Dies berichtet CNN unter Berufung auf den örtlichen Feuerwehrchef, Samuel Peña. Gemäss neuestem Stand wurden über 300 Personen verletzt. Der Auftritt Scotts wurde beendet, der zweite Tag des Festivals, der am Samstag stattfinden sollte, wurde abgesagt.