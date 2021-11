Mit Anwälten verschanzt – Travis Scott wurde erstmals seit Astroworld-Tragödie gesichtet

Er verschanzt sich derzeit mit seiner Freundin Kylie Jenner (24) in seiner Villa in Houston, Texas. Auch sein Anwaltsteam und diverse Sicherheitsangestellte sind vor Ort.

Das Astroworld-Festival des US-Rappers Travis Scott endete in einer Tragödie: Acht Menschen kamen in einer Massenpanik ums Leben, Hunderte weitere Personen wurden verletzt. Dem Rapper wird von Fans vorgeworfen, dass die Eskalation auch in seiner Verantwortung liege und er sich zu wenig um die Sicherheit des Publikums gekümmert habe. Jetzt wurde der 30-Jährige erstmals seit der Tragödie gesichtet – vor seiner 14-Millionen-Dollar-Villa in Houston.