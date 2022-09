Marsch fürs Läbe: Treffen Abtreibungsgegner und linke Demonstranten in Oerlikon aufeinander?

Am Samstag findet zum zwölften Mal der «Marsch fürs Läbe» statt. Ab 14.30 Uhr versammeln sich die Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner auf dem Markplatz in Oerlikon. Auch dieses Jahr wird vonseiten linker Gruppierungen zu einer Gegendemonstration mobilisiert. Diese plant, sich zur selben Zeit an zwei Standorten in Oerlikon zu versammeln.