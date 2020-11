Zwischen Herzogin Kate (38) und Herzogin Meghan (39) soll Funkstille herrschen. Zuletzt haben sie sich beim Commonwealth Day im März 2019 gemeinsam gezeigt. Dann sei der Kontakt abgebrochen, heisst es. Das bestätigt unter anderem Omid Scobie, Autor des Enthüllungsbuches «Finding Freedom: Meghan and Harry and the Making of a Modern Royal Family»: In einem Interview verriet er kürzlich, dass Meghan und ihre Schwägerin seit dem Megxit im Januar 2020 nicht mehr in Kontakt seien. «Kate und Meghan kommunizieren überhaupt nicht persönlich», so Scobie in einem Interview.