Einen Fünftel der nationalen Fälle verursacht

Eine Studie zeigt nun auf, welche Folgen das nachlässige Verhalten der Bike-Festival-Besucher hat: Demnach stehe das Festival mit mehr als 250’000 Corona-Fällen in Verbindung, die zwischen dem 2. August und dem 2. September in den USA gemeldet wurden. Dies entspeche fast einem Fünftel der nationalen Fälle in diesem Zeitraum, wie Forscher und Akademiker des Institute of Labor Economics, einer unabhängigen Wirtschaftsforschungsgruppe, herausgefunden haben.