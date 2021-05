Nach An’Nur-Schliessung - Treffpunkt Hitler-Eiche – Winterthurer Islamisten sind weiter aktiv

Die An’Nur-Moschee in Winterthur sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen . Gleich mehrere Gläubige, die dort ein und aus gingen, wollten sich zum Jihad im Nahen Osten aufmachen – einige mit Erfolg. Mehrere Personen wurden rechtskräftig verurteilt und mussten Strafen absitzen. Nach dem Terror-Anschlag von Wien im vergangenen November wurden zwei Männer aus dem Umfeld der Jugendgruppe der Moschee verhaftet, die offenbar Kontakt zum Attentäter gehabt hatten. 2017 musste das Gotteshaus schliessen . Doch nun zeigt sich, dass ehemalige Exponenten nach wie vor gewalttätigen Fantasien nachhängen und offenbar versuchen, Nachwuchs zu rekrutieren.

Enthüllungen könnten auch das neue Anti-Terror-Gesetz betreffen

In einem Bericht in den Tamedia-Zeitungen (Bezahl-Artikel) wird nun ein Licht auf die Vorgänge in Winterthur geworfen. So sollen sich mehrere Gruppen aus dem Dunstkreis der Moschee formiert haben. Ältere Radikale versuchen offenbar Jüngere zu beeinflussen, indem sie ihnen unter anderem brutale IS-Videos vorspielen. Einige der Jugendlichen sollen erst 15 Jahre alt sein. Ihre Treffen halten die Islamisten vermehrt draussen ab, unter anderem unter einer Eiche beim Stadion Deutweg, die einst NS-Diktator Adolf Hitler der Stadt übergeben hatte. Aber auch im Umland von Winterthur in den Kantonen Zürich und Schaffhausen sollen heimliche Treffen stattgefunden haben, bei denen unter anderem Geld gesammelt wurde. Die Polizei überwachte diese mit Drohnen.