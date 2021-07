Zahlen zeigen nach oben - Treiben EM-Partys die Corona-Zahlen in die Höhe?

Seit einiger Zeit steigen die Infektionszahlen in der Schweiz bei der Altersgruppe der 10- bis 49-Jährigen wieder an.

Die Schweizer Hoffnungen auf den Einzug ins EM-Halbfinal haben sich am Freitag zerschlagen. Neben historischen sportlichen Szenen hallt aber noch etwas anderes nach: In den dicht gedrängten Public Viewings und bei ekstatischen Siegesfeiern auf der Strasse hatte wohl das Coronavirus leichtes Spiel.

Zunahme bei 10- bis 49-jährigen Männern

An einen Zufall glaubt Kurz nicht. Denn es gebe derzeit genau bei der Altersgruppe der 10- bis 49-jährigen Männer – die am ehesten die Siege der Nati gefeiert hätten – Anstiege bei den Infektionszahlen. Kurz sagt: «Es sieht so aus, als ob sie mit den EM-Feiern diese richtig ‹durchgezündet› – also sich breit verteilt – hat.» Laut BAG zirkuliert die Deltavariante schon länger in der Schweiz. Die Experten des Bundes gingen Ende Juni davon aus, dass die Variante in vier bis sechs Wochen hierzulande dominant sein wird.