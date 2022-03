Türkei : Treibende Seemine legt Schiffsverkehr auf dem Bosporus lahm

Türkische Behörden mussten am Samstag wegen einer Seemine den Schiffsverkehr auf dem Bosporus aussetzen. Taucher konnten die Mine inzwischen deaktivieren. Wahrscheinlich war sie aus dem Schwarzen Meer in den Bosporus getrieben.

Am Samstag stauten sich zahlreiche Schiffe stundenlang vor dem Bosporus.

Am Samstag haben türkische Behörden auf dem Bosporus eine treibende Seemine entdeckt.

Vier Stunden lang war am Samstag der Schiffsverkehr auf dem Bosporus lahmgelegt. Grund dafür war eine treibende Seemine. Das türkische Verteidigungsministerium hatte zunächst angegeben, es sei ein im Wasser treibendes «minen-ähnliches Objekt» nördlich von Istanbul entdeckt worden. Es forderte deshalb Schiffe zwischenzeitlich auf, an beiden Eingängen der Meerenge anzuhalten, wie ein Beamter der Direktion für Küstensicherheit der DPA mitteilte.

Minen aus dem Schwarzen Meer

Die russische Regierung hatte vergangene Woche vor treibenden Seeminen im Schwarzen Meer gewarnt. Es gab zunächst keine Angaben dazu, ob in diesem Fall ein Zusammenhang bestand. Die Türkei sei mit ukrainischer und russischer Seite in der Angelegenheit in Kontakt, wurde Verteidigungsminister Akar weiter zitiert.