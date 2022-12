Neue Preisradar- App: Treibstoff-Verband wehrt sich gegen transparentere Benzinpreise

1 / 5 Autofahrerinnen und Autofahrer könnten sich bald per App schweizweit über die günstigsten Benzinpreise informieren. 20min/Vanessa Lam Der Nationalrat diskutiert eine entsprechende Motion in der laufenden Wintersession. 20min/Simon Glauser Avenergy Suisse bezweifelt den Nutzen der App. «Die Schweiz hat bereits heute eine sehr gute Preistransparenz», so eines der Argumente. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts In der aktuellen Wintersession diskutiert das Parlament, ob in der Schweiz ein Benzinpreisradar eingeführt werden soll.

Avenergy Suisse findet: «Der Aufwand, eine entsprechende Online-App zu programmieren und zu unterhalten, übersteigt den Mehrwert, der sich für Konsumentinnen und Konsumenten ergäbe.»

Der Verband ist für den inländischen Handel mit Benzin und Diesel sowie für den Betrieb der schweizerischen Tankstelleninfrastruktur verantwortlich.

Auf politischer Ebene wird ein Benzinpreisrechner diskutiert. Die Idee sei, einen frei zugänglichen Online-Rechner zu schaffen, mit dem sich die Preise für Treibstoff, Gas und Strom für Autos in der Schweiz berechnen liessen – analog zu einem Modell in Österreich, das es laut Parlament.ch bereits seit 2011 gibt. Am 14. Dezember will der Nationalrat in seiner Wintersession über die Motion «Einführung eines Online-Preisrechners für Treibstoffe» abstimmen.

Der Verband Avenergy Suisse ist für den gesamten Handel mit Benzin und Diesel innerhalb der Schweiz und somit auch für den Betrieb der schweizerischen Tankstelleninfrastruktur verantwortlich. In einer Medienmitteilung schreibt der Verband zum Vorhaben: «Eine Mehrheit unserer Mitglieder ist der Meinung, dass der Aufwand, eine entsprechende Online-Applikation zu programmieren und zu unterhalten, den Mehrwert, der sich für Konsumentinnen und Konsumenten ergäbe, übersteigen würde.» Avenergy bringt dabei verschiedene Argumente vor.

«Die Schweiz hat bereits eine hohe Preistransparenz»

Der Verband bringt hervor, dass die Schweiz über eine hohe Dichte an Tankstellen und eine grosse Anzahl unterschiedlicher Anbieter verfüge. Der intensive Wettbewerb führe dazu, dass stets ein grosser Preisdruck herrsche. «All dies sorgt bereits heute für eine hohe Preistransparenz. Jede Tankstelle weist ihre jeweiligen Preise gut sichtbar am Strassenrand aus, was diese innerhalb einer Gemeinde, eines Quartiers oder entlang einer gut befahrenen Strasse rasch und unkompliziert vergleichbar macht», so Avenergy Suisse.

Die Einführung eines Benzinpreisrechners könnte dazu führen, dass sich die Autofahrerinnen und Autofahrer zu fest auf den günstigsten Preis fixieren. «Dies führt zu Suchverkehr und unnötigen Fahrten», was sich oftmals kaum lohne. Avenergy Suisse rechnet in ihrer Medienmitteilung vor: «Nimmt man den Nennwert von 80 Rappen, die jeder gefahrene Kilometer kostet, so lohnt sich bereits eine vier Kilometer lange Fahrt für einen um fünf Rappen günstigeren Preis nicht mehr.»

«Kosten sind unverhältnismässig hoch»

Zuletzt schreibt der Verband, dass sich die Entwicklung und der Unterhalt einer solchen App aufwändig gestalte. «Im Vergleich zum erwartbaren Nutzen sind die Kosten unverhältnismässig hoch», so das Fazit des Verbandes. Ausserdem sei die Nachfrage nach einer Benzinpreis-App in der Bevölkerung nicht nachgewiesen. Es bestehe die Gefahr, dass die App am Schluss gar nicht genutzt werde.

TCS hat bereits eine App

Erst Ende November wurde bekannt, dass der TCS einen Benzinpreisradar als App lanciert. «Viele TCS-Mitglieder und auch Nichtmitglieder haben nach einem Preisvergleichstool gefragt, als die Benzinpreise im Frühjahr besonders hoch waren», sagte TCS-Generaldirektor Jürg Wittwer damals im Interview mit dem «SonntagsBlick».

TCS-Mitarbeitende hätten bislang über 25’000 Einträge gemacht und es seien Preisdifferenzen von bis zu 30 Rappen festgestellt worden. Es habe sich eine «Fünfer-Regel» herauskristallisiert: «Ein um fünf Rappen pro Liter tieferer Preis lohnt sich nur bei einem Umweg von bis zu fünf Kilometern pro Wegstrecke und bei einer Tankfüllung von mindestens 50 Litern.»