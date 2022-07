Kaffee-Oase Tessin: Treibt die Inflation jetzt auch den Espresso-Preis in die Höhe?

Seit 20 Jahren sind die Kaffeepreise im Tessin etwa konstant. Für etwa zwei Franken erhält man hier in vielen Bars und Cafés einen Espresso. Doch nun sollen die Preise steigen, fordert der Gastroticino-Chef Massimo Suter, wie SRF berichtet. «Man muss den Kaffeepreis unbedingt erhöhen, da die Kosten dermassen gestiegen sind in den letzten Monaten. Wir kommen nicht um eine Erhöhung herum», sagt er. Neben dem Chefposten bei Gastroticino ist Suter auch Vize beim Branchenverband Gastrosuisse.

«Die zwei Franken entsprechen dem Preis von vor 20 Jahren»

Hauptgrund für die bisher günstig gebliebenen Kaffee-Preise im Tessin sei die kulturelle Nähe zu Italien: «Wir vergleichen uns immer mit Italien. Dort kostet der Kaffee einen Euro, also kann der Kaffee im Tessin nicht mehr als zwei Franken kosten», erklärt Suter gegenüber SRF. «Die zwei Franken entsprechen dem Preis von vor 20 Jahren. Seither hat sich so viel verteuert, dass man den Kaffee nicht mehr für zwei Franken verkaufen kann.» Durch die aktuellen Rohstoff-Engpässe, Inflation und steigende Kosten erhöhe sich der Druck noch mehr.

«Wenn das passiert, mache ich mir meinen Kaffee zu Hause»

Von dem Ein-Euro-Kaffee wie in Italien kann man in der Nordschweiz nur träumen. Auch im Vergleich mit dem Tessin sind die Preise dort einiges teurer: So kostet in der Deutschschweiz der Espresso im Schnitt 4.20 Franken.